Кабмін звільнив заступника Умєрова Дмитра Кліменкова, який відповідав за питання закупівель

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, який відповідав за питання закупівель.

Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров різко розкритикував стан оборонних закупівель, звинувативши систему у «політичних іграх і публічному розголосі замість реальних поставок на фронт.

Умєров анонсував кадрові зміни, зокрема звільнення заступника і не продовження контракту з високопосадовцями, а також перезапуск Наглядової ради, щоб змінити ситуацію і зробити закупівлі більш ефективними. Міністр ухвалив рішення відсторонити всіх, хто, за його словами, провалив цю роботу, а саме заступника міністра Міноборони Дмитра Кліменкова, та не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.