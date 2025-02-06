Суспільство

Довгоочікуване підсилення: Умєров прокоментував передачу Україні Mirage 2000 та F-16
6 Лютого 2025 15:58
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Винищувачі F-16 / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Винищувачі F-16 / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Бойові машини вже в Україні і незабаром розпочнуть виконання бойових завдань.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба, і цей стратегічно важливий внесок Франції є надзвичайно цінним. Також Умєров підкреслив важливість підтримки Нідерландів, назвавши постачання F-16 черговим кроком до перемоги та гарантією надійного захисту українських міст і громадян.

“Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше”, – додав Умєров.


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Довгоочікуване підсилення: Умєров прокоментував передачу Україні Mirage 2000 та F-16
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