Довгоочікуване підсилення: Умєров прокоментував передачу Україні Mirage 2000 та F-16

Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Бойові машини вже в Україні і незабаром розпочнуть виконання бойових завдань.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба, і цей стратегічно важливий внесок Франції є надзвичайно цінним. Також Умєров підкреслив важливість підтримки Нідерландів, назвавши постачання F-16 черговим кроком до перемоги та гарантією надійного захисту українських міст і громадян.

“Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше”, – додав Умєров.