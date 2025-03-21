Суспільство

За даними Генштабу втрати РФ перевищили 900 тисяч солдатів
21 Березня 2025 08:33
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Ілюстративне фото з відкритих джерел
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони вже знешкодили 900 800 окупантів. За останню загарбників втратили 1 330 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 900 800 (+1330) осіб ліквідовано;
  • танків – 10 394 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од.;
  • артилерійських систем – 24 848 (+101) од.;
  • РСЗВ – 1324 (+2) од.;
  • засоби ППО – 1111 (+1) од.;
  • літаків – 370 од.;
  • гелікоптерів – 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од.;
  • крилатих ракет – 3121 од.;
  • кораблів/катерів – 28 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од.;
  • спеціальної техніки – 3782 (+2) од.

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