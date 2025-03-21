За даними Генштабу втрати РФ перевищили 900 тисяч солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони вже знешкодили 900 800 окупантів. За останню загарбників втратили 1 330 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 900 800 (+1330) осіб ліквідовано;
- танків – 10 394 (+17) од.;
- бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од.;
- артилерійських систем – 24 848 (+101) од.;
- РСЗВ – 1324 (+2) од.;
- засоби ППО – 1111 (+1) од.;
- літаків – 370 од.;
- гелікоптерів – 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од.;
- крилатих ракет – 3121 од.;
- кораблів/катерів – 28 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од.;
- спеціальної техніки – 3782 (+2) од.