Політика

Скандальний Конор МакҐреґор заявив про намір балотуватися в президенти Ірландії
21 Березня 2025 08:07
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Президент США Дональд Трамп і Конор Макгрегор / Фото: Instagram/thenotoriousmma
Президент США Дональд Трамп і Конор Макгрегор / Фото: Instagram/thenotoriousmma

Колишній чемпіон UFC Конор МакҐреґор оголосив про намір балотуватися в президенти Ірландії. У разі перемоги він обіцяє винести на референдум Пакт ЄС про міграцію, який країна має імплементувати до червня 2026 року.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram. “Хоч я й рішуче виступаю проти цього пакту, це не мій вибір і не вибір уряду. Це вибір ірландського народу!” — написав він.

Нещодавно спортсмен відвідав Білий дім, де зустрівся з Дональдом Трампом з нагоди Дня святого Патріка. Виступаючи там, він різко засудив міграцію й заявив, що хотів би побачити публічні дебати уряду щодо Пакту ЄС з міграції та притулку.

Наступні президентські вибори в Ірландії мають відбутися до 11 листопада.

Пакт Європейського Союзу з міграції та притулку — це комплекс законодавчих та операційних заходів, ухвалених Європейським парламентом 10 квітня 2024 року, а згодом і Радою ЄС. Його мета — здійснити всеосяжну реформу міграційної політики в Європі. За словами ЄС, цей пакт має впорядкувати прибуття на територію Європи, запровадити ефективні та уніфіковані процедури й справедливо розподілити навантаження між державами-членами.


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