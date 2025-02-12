Політика

Умєров повідомив про початок роботи на “Рамштайн” в Брюсселі: що на порядку денному
12 Лютого 2025 10:15
читать на русском →
Зустріч Рустема Умєрова з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом / Фото: t.me/umerov_mo
Зустріч Рустема Умєрова з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом / Фото: t.me/umerov_mo

Сьогодні, 12 лютого, Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі “Рамштайн” у Брюсселі. Умєров зазначив, що цей етап є важливим для зміцнення обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.  

Уперше засідання очолив державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На порядку денному:

  • стабільне та своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025 році;
  • прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
  • інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

За словами Умєрова, обговорюватимуться не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення щодо:

  • розширення оборонного виробництва в Україні;
  • фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;
  • збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейського ОПК.

Окрім “Рамштайну” цього тижня відбудуться заходи для безпеки України та всього світу: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, Мюнхенська безпекова конференція. Умєров повідомив про заплановані двосторонні зустрічі із міністрами оборони союзників.

“Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою”, – резюмував Умєров.

Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом / Фото: t.me/umerov_mo

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Лютого 2025 13:29

Озброєний напад на працівника ТЦК у Харкові: військовому завдали ножового поранення
12 Лютого 2025 13:11

У лавах СБУ діяв агент ФСБ: зрадника особисто затримував Малюк
12 Лютого 2025 12:29

Шахраї виманили у чотирьох жителів Херсонщини понад 156 000 гривень
12 Лютого 2025 11:27

Верховна Рада визначила новий дедлайн терміну проходження ВЛК “обмежено придатним”
12 Лютого 2025 11:10

Ленд-ліз для України: законопроєкт внесено на розгляд Конгресу США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки