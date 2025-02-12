Умєров повідомив про початок роботи на “Рамштайн” в Брюсселі: що на порядку денному

Сьогодні, 12 лютого, Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі “Рамштайн” у Брюсселі. Умєров зазначив, що цей етап є важливим для зміцнення обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Уперше засідання очолив державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На порядку денному:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025 році;

прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

За словами Умєрова, обговорюватимуться не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення щодо:

розширення оборонного виробництва в Україні;

фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;

збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейського ОПК.

Окрім “Рамштайну” цього тижня відбудуться заходи для безпеки України та всього світу: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, Мюнхенська безпекова конференція. Умєров повідомив про заплановані двосторонні зустрічі із міністрами оборони союзників.

“Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою”, – резюмував Умєров.