Умєров повідомив про початок роботи на “Рамштайн” в Брюсселі: що на порядку денному

Сьогодні, 12 лютого, Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі “Рамштайн” у Брюсселі. Умєров зазначив, що цей етап є важливим для зміцнення обороноздатності України та координації подальших дій союзників.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Уперше засідання очолив державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.
На порядку денному:
- стабільне та своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025 році;
- прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
- інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
За словами Умєрова, обговорюватимуться не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення щодо:
- розширення оборонного виробництва в Україні;
- фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;
- збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейського ОПК.
Окрім “Рамштайну” цього тижня відбудуться заходи для безпеки України та всього світу: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, Мюнхенська безпекова конференція. Умєров повідомив про заплановані двосторонні зустрічі із міністрами оборони союзників.
“Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою”, – резюмував Умєров.