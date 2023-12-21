Політика

Умєров пропонує мобілізувати українців, які перебувають за кордоном

21 Грудня 2023 10:42
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Умєров

Українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з’явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє Welt з посиланням на інтерв’ю Ум’єрова телеканалу WELT TV, газетам “Bild” і “Politico”

“Українці, які проживають у Німеччині і придатні до військової служби, мають посилити українську армію наступного року. За словами міністра оборони, до тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції”.

Повідомляється, що Умєров говорив про “запрошення”, але чітко дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не відгукнеться на це “запрошення”.

“Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно”.

Видання нагадує, що українські військові хочуть мобілізувати ще від 450 000 до 500 000 солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію “чутливим питанням”.

Умєров заявив, що важливою є справедливість. У майбутньому тим, кого це стосується, має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть і оснащуватимуть, де і коли вони служитимуть і коли будуть звільнені.

Welt пише, що незважаючи на заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

Водночас українські військові зіткнулися з тим, що росіяни нарощують темпи наземного наступу на південному сході країни.


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