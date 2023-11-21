Суспільство

Умєров прокоментував імовірні кадрові перестановки в Міноборони

21 Листопада 2023 16:31
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кадри, міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада провели спільний брифінг. Умєров відповів на запитання про імовірні перестановки командирів.

Про це повідомляє “Суспільне”.

У Міноборони нещодавно заперечували звільнення командира Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського.

Однак 19 листопада президент Володимир Зеленський замінив Остащенко. Новим командувачем став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

На запитання, чи можливе звільнення Наєва й Тарнавського, міністр Умєров запевнив, що всі зміни командувачів, якщо таке трапиться, Міністерство оборони прокомунікує.

“Є питання які були перехідними, ми в контакті з Генштабом, я спілкуюся з командувачами. Для мене викликом є стандарт НАТО, принципи, що потрібно військам. Ми хочемо прийти до НАТО, кожен підрозділ знає свої потреби”, — каже посадовець.


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