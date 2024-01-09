Умєров про розслідування корупції в Міноборони: Новин буде більше

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував виявлення нових корупційних порушень в оборонному відомстві. Таким чином у Міноборони впроваджують зміни й «вичищають систему».

Про це Умєров написав у соцмережах.

За його словами, одним із пріоритетів команди Міністерства оборони є «вичищення системи від недоброчесних учасників». Саме над викоріненням корупції відомство зараз працює спільно з правоохоронними органами: «Система чинить опір, однак ми його здолаємо».

Після того, як запрацював внутрішній аудит Міноборони та його оновлена Генеральна інспекція, за останні 4 місяці вдалося виявити порушення на загальну суму понад 10 мільярдів.

«Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини», — сказав міністр оборони.

Умєров також розповів, що в оборонному відомстві перебудовують закупівельні механізми на основі стандартів НАТО, але водночас так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ.

За чотири місяці на всіх тилових закупівлях вдалося заощадити приблизно 3,5 мільярда гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі, каже Умєров.