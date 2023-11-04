Умєров пояснив, чому Зеленський звільнив главу Сил спеціальних операцій

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чому президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України генерала-майора Віктора Хоренка.

«Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було прийнято кадрове рішення щодо командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібний у певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України. Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — давати підстави ворогові послаблювати Україну», — повідомив міністр у своєму Facebook.

Замість Віктора Хоренка, який очолював СЗГ з липня 2022 року, призначено полковника Сергія Лупанчука.

Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

«Причин особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним), який також пояснити цього не зміг», — сказав Хоренко.

Перестановки у ЗСУ відбулися на тлі резонансної статті у журналі Time, у якій кореспондент Саймон Шустер передбачав відставки у військовому керівництві на тлі незначних успіхів контрнаступу України.