Політика

Умєров поспілкувався з Остіном щодо участі військових КНДР у війні проти України 
1 Листопада 2024 20:42
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сша, Умєров
Рустем Умєров та Ллойд Остін / Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров поговорив з головою Пентагону Ллойдом Остіном щодо участі військових з Північної Кореї у війні проти України

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

Також міністри обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Курському й Покровському напрямках. Окрему увагу зосередили на подальшій підтримці Сполученими Штатами оборонної індустрії України.

Умєров наголосив, що Україна активно розвиває власне виробництво та вдячна США за допомогу в цьому напрямі.

«Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні сили всім необхідним», – зазначив він.

Глава Міноборони подякував американським партнерам за постійну підтримку України в боротьбі за незалежність.


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