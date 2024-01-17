Умєров поспілкувався з міністром оборони США

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та розповів про успіхи Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомив Умєров у Facebook

“Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем.

Обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних сил.

Готуємося до відбиття нових атак”.