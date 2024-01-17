Політика

Умєров поспілкувався з міністром оборони США

17 Січня 2024 11:26
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Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та розповів про успіхи Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомив Умєров у Facebook

“Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем.

Обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних сил.

Готуємося до відбиття нових атак”.


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