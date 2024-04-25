Умєров поговорив з помічником Столтенберга

Міністр оборони України поспілкувався з помічником генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Скоттом Бреєм.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

«Висловив упевненість, що Україна стане членом НАТО, а моїм завданням як міністра бачу наближення цього моменту. Обговорили з паном Бреєм, які кроки нам треба для цього зробити», – зазначив він.

Сторони розглянули також поточний стан справ на полі бою, оцінили потенційні загрози.

Умєров наголосив, що протиповітряна оборона є одним із ключових елементів захисту та потребує посилення.

Співрозмовники високо оцінили рівень обміну інформацією й координацію дій України з Альянсом, обмінялися думками щодо дій, які ще можна вжити для зміни ситуації на фронті.

Умєров подякував за всю допомогу, яку НАТО надавало та продовжує надавати Україні для боротьби з російськими загарбниками.