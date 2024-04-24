Суспільство

Умєров передав захисникам 40 бронеавтомобілів «Козак»

24 Квітня 2024 10:18
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Умєров
Рустем Умєров / Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу Збройних сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич передали українським воїнам з 225-го окремого штурмового батальйону військову техніку вітчизняного виробництва.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

«15 броньованих машин «Козак-2М1» та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів «Козак-5», виробництва ПАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика», повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист», – зазначив Умєров.

Забезпечуємо українських військових сучасним і надійним обладнанням. Більше бронемашин – більше збережених життів, додав міністр оборони.


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