Умєров передав захисникам 40 бронеавтомобілів «Козак»

Міністр оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу Збройних сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич передали українським воїнам з 225-го окремого штурмового батальйону військову техніку вітчизняного виробництва.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

«15 броньованих машин «Козак-2М1» та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів «Козак-5», виробництва ПАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика», повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист», – зазначив Умєров.

Забезпечуємо українських військових сучасним і надійним обладнанням. Більше бронемашин – більше збережених життів, додав міністр оборони.