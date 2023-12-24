Умєров назвав умову повної демобілізації

Повна демобілізація для українських військових можлива лише після закінчення війни, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

“Слово “демобілізація” ми можемо використовувати тільки після закінчення війни. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона відпочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно”, – розповів він в інтерв’ю “Суспільному”.

Також він заявив, що демобілізація військових не залежатиме від кількості нових мобілізованих.

“Ми маємо розуміти, що це питання справедливості для всіх. І ми знайшли рішення, які будуть подані до Верховної Ради”, – зазначив міністр.

Що за рішення він не сказав.