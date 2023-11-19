Політика

Умєров і Остін обговорили ситуацію на фронті

19 Листопада 2023 20:40
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рамштайн, Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном – про це обидві сторони повідомили 19 листопада.

За повідомленням Умєрова, сторони обговорили зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка має відбутися наступного тижня.

«Повідомив міністру Остіну про останні події на лінії фронту», – написав голова Міноборони у X.

Про розмову телефоном також повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Він також заявив, що вона стосувалася останніх подій на полі бою.

«Вони також говорили про плани щодо наступної Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться віртуально згодом», – додав він.

Відомо, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 22 листопада в онлайн форматі.


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