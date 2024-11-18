Суспільство

Умєров анонсував реформу мобілізації військовозобов’язаних
18 Листопада 2024 16:01
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мобілізація
Центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нові пропозиції щодо реформування системи мобілізації, які передбачають відмову від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби.

Про це міністр заявив під час брифінгу, передає УНН.

Умєров зазначив, що все залежатиме від ситуації на фронті та загроз, які несе ворог. За його словами, зараз Росія планує збільшення свого військового контингенту, і Україна продовжує утримувати фронт. Водночас, для мобілізації в Україні вводяться нові інструменти — рекрутингові центри та цифровізація. Також планується працювати з українцями, які перебувають за кордоном, надаючи їм можливість долучитися до оборони країни.

“Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення. Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу”, – сказав Умєров.


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