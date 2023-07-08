Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” стала другою за популярністю

Опитування показують, що ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (AfD) є другою за популярністю в країні, пише The Financial Times.

Гасла передвиборної кампанії присвячені таким питанням, як закриття кордонів, захист жінок від ісламу, скасування санкцій проти Росії та протидія вітряним турбінам.

Особливо сильна підтримка партії у східній Німеччині.

Прихильники AfD акцентують увагу на політиці, яка нехтує інтересами виборців із сільської місцевості та маленьких міст. Іншим чинником є історичний контекст регіону, що кілька десятиліть перебував під нацистським чи комуністичним правлінням.

Відчуття того, що їм відмовлено у політичному впливі на національному рівні, підігріває невдоволення. Також AfD має підтримку німецької громади російського походження, причому пропаганда з Москви впливає на їхні політичні погляди.

Як пише британський фахівець Джон Лаф, AfD була єдиною німецькою партією, яка випустила агітаційні матеріали російською мовою. Хоча нині малоймовірно, що основні партії співпрацюватимуть з AfD на національному рівні, можливість того, що партія увійде в уряд і вплине в парламенті, більше не є немислимою.