Політика

Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” стала другою за популярністю

8 Липня 2023 15:15
32
читать на русском →
німеччина

Опитування показують, що ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (AfD) є другою за популярністю в країні, пише The Financial Times.

Гасла передвиборної кампанії присвячені таким питанням, як закриття кордонів, захист жінок від ісламу, скасування санкцій проти Росії та протидія вітряним турбінам.

Особливо сильна підтримка партії у східній Німеччині.

Прихильники AfD акцентують увагу на політиці, яка нехтує інтересами виборців із сільської місцевості та маленьких міст. Іншим чинником є історичний контекст регіону, що кілька десятиліть перебував під нацистським чи комуністичним правлінням.

Відчуття того, що їм відмовлено у політичному впливі на національному рівні, підігріває невдоволення. Також AfD має підтримку німецької громади російського походження, причому пропаганда з Москви впливає на їхні політичні погляди.

Як пише британський фахівець Джон Лаф, AfD була єдиною німецькою партією, яка випустила агітаційні матеріали російською мовою. Хоча нині малоймовірно, що основні партії співпрацюватимуть з AfD на національному рівні, можливість того, що партія увійде в уряд і вплине в парламенті, більше не є немислимою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Липня 2023 16:32
21

Командири “Азову” повертаються із Турції додому
8 Липня 2023 16:18
25

5 принципів застосування Україною касетних боєприпасів
8 Липня 2023 15:51
33

Зеленський і Рютте зафіксували терміни початку навчання українських пілотів на F-16
8 Липня 2023 13:44
20

З початку війни в Україні загинуло 494 дитини
8 Липня 2023 12:46
88

Окупанти обстріляли Лиман на Донеччині – не менше 6 загиблих
Останні новини
усі новини

Думки

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
усі думки