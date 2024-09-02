Уламки дрона пошкодили підприємство на Полтавщині 

Уламки російського безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств у Полтавській області.

Про це у Телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, цієї ночі росіяни атакували Полтавщину безпілотниками.

“ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, ніхто не постраждав”, – наголосив Пронін.

При цьому він зауважив, що уламками безпілотника пошкоджені адміністративна та виробнича будівлі одного з промислових підприємств.