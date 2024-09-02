Суспільство

Уламки дрона пошкодили підприємство на Полтавщині 
2 Вересня 2024 08:42
читать на русском →
дрони, Полтава
Дрон / AP

Уламки російського безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств у Полтавській області.

Про це у Телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, цієї ночі росіяни атакували Полтавщину безпілотниками.

“ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, ніхто не постраждав”, – наголосив Пронін.

При цьому він зауважив, що уламками безпілотника пошкоджені адміністративна та виробнича будівлі одного з промислових підприємств.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Вересня 2024 14:30

Туреччина хоче вступити до БРІКС, – Bloomberg
2 Вересня 2024 12:41

У серпні окупанти 11 разів атакували Харків і поранили 147 людей
2 Вересня 2024 11:53

СБУ затримала жінку, яка корегувала російські удари по Миколаєву
2 Вересня 2024 10:29

Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
2 Вересня 2024 09:40

Атака на Україну: ППО знищила 22 ворожі ракети різного типу і 20 “Шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки