Укрзалізниця змінила маршрути для восьми поїздів через атаку на Сумщину

Через чергову атаку РФ на залізничну інфраструктуру Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути руху поїздів на Сумщині. Пасажирів перевозять альтернативними шляхами, а частину приміських рейсів скорочено до станції Носівка.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Поїзди, що прямують у напрямку Сумщини, рухаються іншими маршрутами. Це стосується потягів регіонального призначення:
- 895 Конотоп – Фастів;
- 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
- та 892 Фастів – Славутич.
Потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, звідси ж здійснюються відправлення.
Поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до станцій призначення:
- 787 Терещенська – Київ;
- 786 Київ – Терещенська;
- 113 Харків – Львів;
- 779 Суми – Київ;
- 116 Київ – Суми;
- 774 Жмеринка – Терещенська.