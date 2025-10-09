        Суспільство

        Укрзалізниця змінила маршрути для восьми поїздів через атаку на Сумщину

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 09:39
        Залізничний вокзал Сум / Фото: zruchno.travel
        Через чергову атаку РФ на залізничну інфраструктуру Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути руху поїздів на Сумщині. Пасажирів перевозять альтернативними шляхами, а частину приміських рейсів скорочено до станції Носівка.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Поїзди, що прямують у напрямку Сумщини, рухаються іншими маршрутами. Це стосується потягів регіонального призначення:

        • 895 Конотоп – Фастів;
        • 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
        • та 892 Фастів – Славутич.

        Потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, звідси ж здійснюються відправлення.

        Поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до станцій призначення:

        • 787 Терещенська – Київ;
        • 786  Київ – Терещенська;
        • 113 Харків – Львів;
        • 779 Суми – Київ;
        • 116 Київ – Суми;
        • 774 Жмеринка – Терещенська.

