Укрзалізниця змінила маршрути для восьми поїздів через атаку на Сумщину

Потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, звідси ж здійснюються відправлення.

Поїзди, що прямують у напрямку Сумщини, рухаються іншими маршрутами. Це стосується потягів регіонального призначення:

Про це повідомили в Укрзалізниці .

Через чергову атаку РФ на залізничну інфраструктуру Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути руху поїздів на Сумщині. Пасажирів перевозять альтернативними шляхами, а частину приміських рейсів скорочено до станції Носівка.