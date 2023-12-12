“Укрзалізниця” запустила адвент-календар “різдвяно-новорічних див на залізниці”.

Про це перевізник повідомляє у соцмережах.

“Оскільки ми як офіційний перевізник святого Миколая можемо собі дозволити дрібку магії, то в нашому адвенті можна відкривати віконечка хоч на декілька дат одразу (саме так, як ви завжди потайки хотіли, ага)”, — йдеться у дописі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що декілька сюрпризів за всіма “адвентівськими” канонами лишатимуться прихованими до останнього, адже сюрпризи теж потрібні.

На сайті можна побачити, які події вже відбулися, а на які ще треба зачекати. Зокрема, 10 грудня на залізниці зустріли Вифлеємський вогонь, 11 грудня залізничники відправили Вифлеємський вогонь по всій країні, 16 грудня відбудуться новорічні активності на Центральному залізничному вокзалі в Києві.