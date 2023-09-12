Суспільство

“Укрзалізниця” запускає щоденний поїзд між Києвом та Херсоном і збільшує кількість рейсів на півдні

12 Вересня 2023 19:52
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укрзалізниця

Залізничне сполучення між Києвом і Херсоном з 23 вересня стане щоденним. Також збільшиться кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

Про це розповіли в «Укрзалізниці».

Так, на додачу до поїзда №101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, який курсує через день, з 23 вересня запустять безпересадкову групу вагонів Київ — Херсон. 

Вона буде частиною поїзда №217/218 Київ — Миколаїв та курсуватиме в дні, коли не їздить рейс №101/102.

Потяг №217/218, як і раніше, відправлятиметься з Києва по непарних днях о 21:33. У Миколаїв він прибуватиме о 07:07 наступного дня, а у Херсон — о 09:06.

Зворотно з Херсона по парних днях поїзд вирушатиме о 19:43. У Києві він буде о 07:21 ранку наступного дня.

Окрім щоденного сполучення з Києвом, Херсон матиме ще й додаткові рейси до Миколаєва.

Поїзд №219/220 Миколаїв — Херсон відправлятиметься з Херсона о 10:06, а прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 12:40. Зворотно він вирушатиме о 16:20. Поїзд курсуватиме по парних днях з 24 вересня.

Квитки на ці рейси поступово стануть доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.


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