“Укрзалізниця” виводить ще 4 медичні вагони для евакуації поранених воїнів

У Міністерстві оборони поінформували, що “Укрзалізниця” виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб Збройних сил України. Незабаром в цих вагонах евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів.

Про це йдеться у повідомленні українського оборонного відомства.

Зазначається, що ці вагони переобладнані із пасажирських власними силами національного перевізника. В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації. Медичне обладнання для санітарних вагонів передав благодійний фонд “Коло”.

“Щиро вдячна всім, хто долучений до цієї дуже важливої справи. Ці вагони рятують життя та здоров’я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки”, — сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

У Міноборони додали, що від березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця 2024 року переобладнають ще вісім.