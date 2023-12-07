Економіка

“Укрзалізниця” відправила першу партію з 23 вантажівок через кордон із Польщею

7 Грудня 2023 20:52
читать на русском →
укрзалізниця

“Укрзалізниця” відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

Потяг курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов — Грубешів.

“Наразі ще існують формальні питання стосовно швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом”, — зазначили в “УЗ”.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

“Щоб замовити перевезення вантажівки поїздом з України, потрібно звернутися до філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” АТ “Укрзалізниця”, у зворотному напрямку — до UZ Cargo Poland”, — додали в компанії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 19:52

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї
7 Грудня 2023 20:52

“Укрзалізниця” відправила першу партію з 23 вантажівок через кордон із Польщею
7 Грудня 2023 20:26

Сили оборони стримують ворога на сході: на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбито понад 30 атак
7 Грудня 2023 18:36

США до кінця року передадуть Україні комплекси Vampire
7 Грудня 2023 17:29

Через російський обстріл зупинили роботу два блоки ТЕС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки