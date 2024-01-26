Суспільство

Укрзалізниця створить підрозділ операторів дронів для охорони своїх об’єктів

26 Січня 2024 09:38
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укрзалізниця

Укрзалізниця створює підрозділ, який моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру за допомогою безпілотників.

Укрзалізниця вже підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА Крук. У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з фронту.

Спочатку створять тестовий, щоб потім на його основі зробити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.

Навчання планують проводити за допомогою онлайн-платформи, яку для ветеранів створює Крук разом із Фондом Відродження. Перекваліфікацією ветеранів-залізничників займатимуться інструктори. Вони навчатимуть їх пілотуванню коптерів, інженерній підготовці, зокрема складанню та обслуговуванню дронів.

«БПЛА використовуватимуть для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», — розповіли в компанії.


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