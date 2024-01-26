Укрзалізниця створить підрозділ операторів дронів для охорони своїх об’єктів

Укрзалізниця створює підрозділ, який моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру за допомогою безпілотників.

Укрзалізниця вже підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА Крук. У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з фронту.

Спочатку створять тестовий, щоб потім на його основі зробити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.

Навчання планують проводити за допомогою онлайн-платформи, яку для ветеранів створює Крук разом із Фондом Відродження. Перекваліфікацією ветеранів-залізничників займатимуться інструктори. Вони навчатимуть їх пілотуванню коптерів, інженерній підготовці, зокрема складанню та обслуговуванню дронів.

«БПЛА використовуватимуть для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», — розповіли в компанії.