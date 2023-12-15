Суспільство

“Укрзалізниця” створила перший зерновоз, адаптований під євроколію 

15 Грудня 2023 17:08
читать на русском →
укрзалізниця

Укрзалізниця” збудували на власних потужностях перший зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. 

Про це йдеться в повідомленні компанії.

“Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати кількісно та якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Вагон враховує всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури. 

Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год.

Більшість комплектуючих і матеріалів для нового зерновозу – вітчизняного виробництва.

Далі такі зерновози планується поставити на серійне виробництво


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2023 16:22

“Принципове рішення досягнуте” – МЗС України про €50 млрд від ЄС
15 Грудня 2023 15:41

Британська розвідка: прорив окупантів у Мар’їнці малоймовірний
15 Грудня 2023 12:45

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради
15 Грудня 2023 12:25

Євросоюз має альтернативний варіант виділення допомоги Україні
15 Грудня 2023 10:50

Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки