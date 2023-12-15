“Укрзалізниця” створила перший зерновоз, адаптований під євроколію 

Укрзалізниця” збудували на власних потужностях перший зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

“Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати кількісно та якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Вагон враховує всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури.

Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год.

Більшість комплектуючих і матеріалів для нового зерновозу – вітчизняного виробництва.

Далі такі зерновози планується поставити на серійне виробництво