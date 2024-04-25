Кримінал

Укрзалізниця сьогодні стала обʼєктом масових атак Росії

25 Квітня 2024 19:32
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укрзалізниця, обстріли
Ілюстративне фото / Укрзалізниця

Впродовж дня окупаційна армія РФ обстріляли залізничну інфраструктуру Донецької, Харківської та Черкаської областей. Внаслідок ударів є загиблі та поранені залізничники, повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

На Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників: 37-річний Сергій Кузнецов, 26-річні Богдан Ковальов та Михайло Бандрівський. Усі вони працювали електромеханіками на залізниці.

“Німе горе й невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих”, — наголосили в “Укрзалізниці”.

Ще четверо працівників у регіоні зазнали уламкових поранень та контузій. Їх ушпиталили. Окупанти також атакували Харківщину — постраждали троє співробітників. 

Також ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру на Черкащині, там минулося без постраждалих.


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