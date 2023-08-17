Укрзалізниця скасувала частину потягів на Перемишль

З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури, відтак частина потягів на Перемишль з України скасовуються до 6 жовтня, натомість з’являється додатковий рейс до Хелма.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Щодо інших потягів, то у вересні по пʼятницях та суботах (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

діючого №705/706 Київ — Перемишль;

нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

Разом із тим, у ці 6 днів поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.

Також змінюється графік руху поїздів №54 та №36. Так, №54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). А потяг №36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Аби компенсувати зміни, з 3 вересня УЗ призначає новий поїзд №119/120 Київ — Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до цього польського міста.

Поїзд буде денним, тобто не передбачатиме проходження кордону серед ночі. З Києва він вирушатиме о 06:28, прибуття до Хелма – о 17:27. Далі пасажири можуть пересісти на польський поїзд IC 21100 Хелм – Варшава о 18:12 (прибуття до Варшави о 21:02).

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

В УЗ додають, що попри ремонти кількість місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм. Якщо третий рейс на Хелм буде користуватися попитом у вересні, і його узгодять надалі, кількість “польських” квитків зросте на 10%.

Квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка “стартує” окремо о 09:00). Придбати їх можна в застосунку УЗ.