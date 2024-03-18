Суспільство

Укрзалізниця розпочала онлайн продаж квитків до Австрії 

18 Березня 2024 11:03
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укрзалізниця, транспорт
Ілюстративне зображення / Укрзалізниця

Національний перевізник, компанія “Укрзалізниця” з 18 березня розпочала онлайн продаж квитків на поїзди до Австрії.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

  • Київ — Відень: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.
  • Чоп — Відень: онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом в Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Там також нагадали, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.


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