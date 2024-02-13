Суспільство

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти

13 Лютого 2024 14:48
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укрзалізниця
Потяг Укрзалізниці / Фото: УЗ

Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Як повідомляє Укрзалізниця, поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 – 11:48, Яремче 13:10 – 13:12, Татарів-Буковель 13:50 – 13:55, прибуття до Ворохти о 14:09. У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 – 16:42, Яремче 17:07 – 17:10, Івано-Франківськ 18:25 – 19:49, прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня. 

Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська

У перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс. 

Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.


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