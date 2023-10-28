Укрзалізниця повідомляє про суттєві затримки потягів

Укрзалізниця повідомляє про низку суттєвих затримок. Всі вони пов’язані з падіння дерев на колії, проблемами з сигнальною системою та електромережею, внаслідок шквального вітру.

“Пасажирів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани”, – повідомили в пресслужбі підприємства.

Наразі затримуються наступні поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+4 години 10 хвилин)

№7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+4:06)

№29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+4:05)

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+4:00)

№43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+3:50)

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+3:25)

№53/54 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:20)

№191/192 Київ-Пас.-Львів (+2:47)

№55/56 Рахів-Київ-Пас. (+2:33)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:52)

№111/112 Ізюм-Львів (+1:52)

№119/120 Запоріжжя-1-Львів (+1:50)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+1:47)

№103/104 Краматорськ-Львів (+1:47)

№77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:43)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+1:42)

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:27)

№755/756 Київ-Пас.-Луцьк (+1:21)

№743/744 Дарниця-Львів (+1:18)

№119/120 Київ-Пас.-Хелм (+1:16)

№223/224 Ужгород-Київ-Пас. (+1:08)

№13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:59)

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:36)

№37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:36)

Повідомляється також, що у Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу, втім, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.