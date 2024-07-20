Суспільство

Укрзалізниця поновила рух поїздів на Харківщині
20 Липня 2024 15:46
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця

Залізничники продовжують ремонт уражених ділянок на Харківщині, але рух вже відкрито, повідомляє Укрзалізниця.

“B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами”, – йдеться в повідомленні УЗ.

Там також нагадали, що всі відхилення від графіку оновлюються в онлайн-режимі на uz-vezemo.uz.gov.ua

“Також через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів ми затримаємо поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів”, – додали в Укрзалізниці.


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