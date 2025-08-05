“Укрзалізниця” показала, як виглядає вокзал у Лозовій після нічної атаки

Російські війська завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі міста Лозова на Харківщині. Як повідомили в “Укрзалізниці“, внаслідок атаки пошкоджено вокзал та інші об’єкти на станції.

Більшість людей встигли пройти в укриття, однак без втрат не обійшлося — загинув черговий механік одного з підрозділів залізниці. Ще четверо працівників отримали поранення.

Реклама

УЗ повідомляє, що через обстріл змінено маршрути низки поїздів. Зокрема, поїзд №66/65 — 166/165 Умань — Черкаси — Харків прямує в об’їзд. Така ж схема буде застосована і до інших поїздів краматорського напрямку. Очікується затримка рейсів на приблизно годину через використання резервних тепловозів.

Пасажирів з Лозової та до неї підвозитимуть автобусами до станції Панютине.