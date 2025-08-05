        Кримінал

        “Укрзалізниця” показала, як виглядає вокзал у Лозовій після нічної атаки

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 07:44
        Пошкоджений залізничний вокзал / Колаж "Головне в Україні"
        Пошкоджений залізничний вокзал / Колаж "Головне в Україні"

        Російські війська завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі міста Лозова на Харківщині. Як повідомили в “Укрзалізниці“, внаслідок атаки пошкоджено вокзал та інші об’єкти на станції.

        Більшість людей встигли пройти в укриття, однак без втрат не обійшлося — загинув черговий механік одного з підрозділів залізниці. Ще четверо працівників отримали поранення.

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        УЗ повідомляє, що через обстріл змінено маршрути низки поїздів. Зокрема, поїзд №66/65 — 166/165 Умань — Черкаси — Харків прямує в об’їзд. Така ж схема буде застосована і до інших поїздів краматорського напрямку. Очікується затримка рейсів на приблизно годину через використання резервних тепловозів.

        Пасажирів з Лозової та до неї підвозитимуть автобусами до станції Панютине.


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