“Укрзалізниця” підвищить вартість квитків на міжнародні поїзди

АТ “Укрзалізниця” (УЗ) підвищить вартість квитків на міжнародні пасажирські перевезення від 3% до 72% залежно від напрямку для продовження оновлення рухомого складу, повідомила пресслужба УЗ у вівторок.

“Збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 млрд грн. Зміна тарифів дасть змогу “Укрзалізниці” утримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду в сполученнях усередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення”, – йдеться в релізі компанії у вівторок.

Згідно з ним вартість квитків на найдефіцитніший потяг Київ – Варшава – Київ зросте на 72%, однак будуть доступні дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку, ціна яких зросте не так суттєво.

Зокрема, залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма, звідки можна пересісти на Варшаву, й у зворотному напрямку зросте: на поїзди з Дніпра – у межах 4-11%, з Харкова – 17-48%, з Києва – 15-47%.

Крім того, у межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня й Перемишля.

На проїзд в “Інтерсіті+” Київ – Перемишль – Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса – Перемишль – Одеса – у діапазоні 37-49%.

У компанії повідомили, що без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева й Будапешта, а також на соціально важливі приміські перевезення.

Згідно з релізом УЗ, нові тарифи почнуть діяти із введенням нового графіка руху пасажирських поїздів – з 10 грудня 2023 року.