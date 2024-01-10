Економіка

“Укрзалізниця” не підвищуватиме ціни на квитки

10 Січня 2024 13:49
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укрзалізниця

В «Укрзалізниці» пообіцяли, що не підвищуватимуть ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

Про це сказав керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко в інтерв’ю «Українському радіо».

«У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення», — підкреслив він.

За словами Шевченка, загалом «Укрзалізниця» вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. У 2023-му компанія перевезла 25 мільйонів людей у потягах далекого сполучення. До Європи «Укрзалізниця» торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.

«Вихід на ті цифри у перевезеннях, коли ми повторили сьогодні показники 2021 року, це показники суто пасажирських перевезень. Це поїзди по країні, поїзди міжнародні, поїзди до Краматорська тощо. Суто пасажирські перевезення», — наголосив він.

Шевченко додав, що «точно планується» розширення мережі «Інтерсіті», але для цього потрібні додаткові вагони: «Гадаю, цього року зможемо дати якісь новини. Йдеться про інвестиції, які навіть під час війни є абсолютно виправданими, тому що ми перевозимо всіх і все, тож внутрішня мобільність потрібна як економіці, так і армії».


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