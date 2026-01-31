Укрзалізниця: через безпекову ситуацію на окремих напрямках пасажирів перевозять автобусами

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в організації руху поїздів у низці регіонів через безпекову ситуацію. На окремих дільницях пасажирів перевозять автобусними трансферами.

Станом на 31 січня на Харківщині з міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова–Барвінкове–Краматорськ продовжують пересаджувати на автобуси з об’їзним маршрутом.

У Запорізькій області моніторинговий центр фіксує активність безпілотників поблизу інфраструктури на шляху прямування поїздів. У зв’язку з цим рух за напрямком Запоріжжя–Дніпро та у зворотному напрямку до 09:00 1 лютого здійснюється автобусними трансферами. За минулу добу такими рейсами перевезли понад 2,2 тисячі пасажирів.

Автобуси для трансферів оперативно забезпечили завдяки спільній роботі залізничників і обласних військових адміністрацій Запорізької та Дніпропетровської областей. На вокзалах Дніпро-Головний та Запоріжжя-1 організували безперешкодний перехід пасажирів від поїздів до автобусів і посадку.

На Сумщині моніторингові групи фіксують активність безпілотників на маршрутах до Сум. У разі безпосередньої загрози здійснюють вимушені зупинки поблизу укриттів. Рух поїздів зберігається, контроль безпеки посилено.

Пасажирів просять стежити за оновленнями на офіційних каналах Укрзалізниці та активувати push-сповіщення у застосунку.