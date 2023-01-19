Техно

“Укртелеком” надасть безкоштовний доступ до Wi-Fi у п’яти найбільших містах України

19 Січня 2023 12:31
93
інтернет, укртелеком

“Укртелеком” запускає у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон, які забезпечать доступ до інтернету протягом двох-чотирьох годин у разі відключення електроенергії. Про це повідомив гендиректор компанії Юрій Курмаз в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Обговорюючи різні сценарії при блекауті, ми в “Укртелекомі” вирішили відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п’яти містах, де ми кілька років тому здійснили модернізацію нашої інфраструктури і встановили активні вуличні шафи”, – зазначив він.

Курмаз уточнив, що йдеться про вуличні “сірі шафи”, знайомі багатьом жителям цих міст, на яких будуть відповідні наклейки-покажчики.

“Таких зон із публічним Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові буде понад 700. Якраз готуємося широко анонсувати цей проект”, – зазначив гендиректор.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2023 13:35
130

Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна
19 Січня 2023 16:08
9

Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 46
19 Січня 2023 15:46
12

Зеленський у Києві зустрівся з президентом Євроради
19 Січня 2023 13:00
45

Естонія надасть Україні свій найбільший пакет допомоги
19 Січня 2023 12:04
66

Швеція відправить в Україну артилерійські установки Archer
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки