        Суспільство

        Укрпошта поповнила серію “Українська вишивка — код нації” двома новими марками

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 19:30
        Нові марки серії "Українська вишивка — код нації" / Фото: Укрпошта
        Нові марки серії "Українська вишивка — код нації" / Фото: Укрпошта

        Укрпошта випустила дві нові марки серії “Українська вишивка — код нації”, на яких зображені зразки жіночої сорочки Сумщини та чоловічої сорочки з Одещини. Тираж кожної марки — 320 000 екземплярів.

        Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

        Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканого полотна, рукава якої оздоблені смугами з ромбів і зрізаних ромбів та гірляндами дрібних квітів. На ній вишито й сварги, що є слов’янським символом-оберегом. Одещина — чоловічою сорочкою з крамного бавовняного полотна з рослинним “брокарівським” орнаментом.

        Обидва експонати створені у XX столітті та зберігаються у Національному музеї народної архітектури й побуту України та “Музеї Івана Гончара”.

        Від 2018 року випуски з вишиванками охопили вже 13 регіонів країни та АР Крим.

        Вишиванки Сумщини та Одещини з серії “Українська вишивка — код нації” / Фото: Укрпошта

