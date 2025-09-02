Укрпошта поповнила серію “Українська вишивка — код нації” двома новими марками

Укрпошта випустила дві нові марки серії “Українська вишивка — код нації”, на яких зображені зразки жіночої сорочки Сумщини та чоловічої сорочки з Одещини. Тираж кожної марки — 320 000 екземплярів.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканого полотна, рукава якої оздоблені смугами з ромбів і зрізаних ромбів та гірляндами дрібних квітів. На ній вишито й сварги, що є слов’янським символом-оберегом. Одещина — чоловічою сорочкою з крамного бавовняного полотна з рослинним “брокарівським” орнаментом.

Обидва експонати створені у XX столітті та зберігаються у Національному музеї народної архітектури й побуту України та “Музеї Івана Гончара”.

Від 2018 року випуски з вишиванками охопили вже 13 регіонів країни та АР Крим.