Суспільство

Укрпошта анонсувала знижки на доставку посилок по Україні

31 Січня 2024 19:42
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укрпошта

“Укрпошта” з нагоди 30-річчя компанії дарує клієнтам 30% знижки на доставку відправлень по Україні.

Про це повідомив у Телеграмі генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

“Для наших клієнтів, на честь 30-річчя Укрпошти, будуть діяти 30% знижки на доставку по Україні. 3 дні по 30%, з 1 по 3 лютого”, — написав він.

За словами Смілянського, знижка діятиме при оформленні відправлень “Укрпошта Експрес” та “Укрпошта Стандарт” у відділеннях та онлайн. Також пропозицією можна скористатися при отриманні посилки у момент оплати.


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