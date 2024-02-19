“Укроборонпром” вже корпоратизував 33 підприємства

У лютому “Укроборонпром” корпоратизував ще п’ять підприємств. Таким чином вже 33 компанії оборонного концерну перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

“Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасною зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління”, — сказав гендиректор “Укроборонпрому” Герман Сметанін.

Реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки, додали в “Укроборонпромі”.