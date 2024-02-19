Економіка

“Укроборонпром” вже корпоратизував 33 підприємства

19 Лютого 2024 12:54
читать на русском →
Укроборонпром
"Укроборонпром" / Ілюстративне фото: УНІАН

У лютому “Укроборонпром” корпоратизував ще п’ять підприємств. Таким чином вже 33 компанії оборонного концерну перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

“Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасною зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління”, — сказав гендиректор “Укроборонпрому” Герман Сметанін.

Реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки, додали в “Укроборонпромі”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Лютого 2024 11:55

Сили оборони знищили ще два російські літаки
19 Лютого 2024 11:16

Блокада кордону: Кубраков провів термінові переговори з Польщею
19 Лютого 2024 10:42

Довіра до телемарафону продовжує падати
19 Лютого 2024 10:31

Конференція з відбудови у Токіо: підписали понад 50 меморандумів про співпрацю
19 Лютого 2024 08:54

Росіяни наступають на п’яти напрямках, – NYT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки