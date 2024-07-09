Економіка

“Укроборонпром” відкрив представництво в США
9 Липня 2024 19:26
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Укроборонпром
Відкриття представництва "Укроборонпрому" у США / Фото: Олександр Камишін

У Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ “Укроборонпром”.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

“Сьогодні у Вашингтоні відкрився 75-ий Саміт НАТО. Одна з ключових тем – підтримка України. І сьогодні ж, на полях Саміту, ми відкрили перше іноземне представництво АТ “Укроборонпром” – офіс в Вашингтоні, США”, – розповів очільник міністерства.

За словами Камишіна, головна задача представництва  – сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, домовлятися про трансфер військових технологій.


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