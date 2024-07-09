“Укроборонпром” відкрив представництво в США

У Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ “Укроборонпром”.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

“Сьогодні у Вашингтоні відкрився 75-ий Саміт НАТО. Одна з ключових тем – підтримка України. І сьогодні ж, на полях Саміту, ми відкрили перше іноземне представництво АТ “Укроборонпром” – офіс в Вашингтоні, США”, – розповів очільник міністерства.

За словами Камишіна, головна задача представництва – сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, домовлятися про трансфер військових технологій.