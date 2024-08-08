“Укроборонпром” увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній

Державний концерн “Укроборонпром” увійшов до 50 найкращих оборонних компаній за версією порталу Defense News, посівши 49 місце.

З 2022 до 2023 року виручка Укроборонпрому зросла на 72% — з 1,28 до 2,2 млрд доларів, що дозволило перестрибнути одразу на 16 позицій: з 65 на 49 місце.

“Сьогодні головне для нас – нарощення виробництва озброєнь і військової техніки для наближення Перемоги над ворогом”, – зазначає Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму дописі підтвердив зростання доходів та зазначив, що за першу половину 2024 року українська оборонна промисловість продовжила тримати темп.

“Звичайно, жоден рейтинг не є нашою метою сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю. Втім, дивлячись на цей рейтинг, ми бачимо: після перемоги саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків нашої економіки”, – зазначив він.

Таке стрімке зростання, окрім нарощення держзамовлення в умовах війни, також частково пов’язане з технологічною співпрацею компаній “Укроборонпрому” з іноземними оборонними гігантами.