Суспільство

“Укроборонпром” оголосив конкурс на посаду нового гендиректора
19 Вересня 2024 17:45

Наглядова рада Акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” ініціює прозорий конкурс на позицію Генерального директора товариства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті “Укроборонпрому“.

“До процесу пошуку та попередньої оцінки претендентів залучено українське представництво компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на підборі керівників вищої ланки”, – йдеться у повідомленні.

Строк приймання заявок від кандидатів триватиме з 20 вересня по 4 жовтня включно. Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном: +38 (050) 415-33-00.

4 вересня наглядова рада АТ “Українська оборонна промисловість” прийняла рішення про припинення повноважень генерального директора Германа Сметаніна.

5 вересня парламент призначив Сметаніна головою Мінстратегпрому в рамках “великого перезавантаження” уряду.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Вересня 2024 20:05

Офіс президента підтвердив майбутні зустрічі Зеленського з Байденом, Гарріс та Трампом
19 Вересня 2024 20:21

Вирви діаметром від 50 до 90 метрів: з’явились нові знімки наслідків удару по складу у Тверській області
19 Вересня 2024 18:03

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському пансіонату
19 Вересня 2024 17:24

Відключення світла взимку можуть сягати 18 годин, – доповідь ООН
19 Вересня 2024 16:44

У 2025 році на оборону Україна виділить понад 26% ВВП
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки