“Укроборонпром” оголосив конкурс на посаду нового гендиректора

Наглядова рада Акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” ініціює прозорий конкурс на позицію Генерального директора товариства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті “Укроборонпрому“.

“До процесу пошуку та попередньої оцінки претендентів залучено українське представництво компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на підборі керівників вищої ланки”, – йдеться у повідомленні.

Строк приймання заявок від кандидатів триватиме з 20 вересня по 4 жовтня включно. Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном: +38 (050) 415-33-00.

4 вересня наглядова рада АТ “Українська оборонна промисловість” прийняла рішення про припинення повноважень генерального директора Германа Сметаніна.

5 вересня парламент призначив Сметаніна головою Мінстратегпрому в рамках “великого перезавантаження” уряду.