“Велике перезавантаження” уряду: що відомо про нових міністрів

Протягом 4-5 вересня Верховна Рада провела низку кадрових змін в уряді, звільнивши шість міністрів та призначивши дев’ять.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, рішення про кадрові зміни в уряді продиктовані тим, що Кабінету міністрів потрібна “нова енергія”, а також для посилення України на різних напрямах.

Міністерство закордонних справ

Новим міністром закордонних справ став Андрій Сибіга. Сибіга за час своєї роботи на дипломатичній службі обіймав посади аташе, директора Департаменту консульської служби МЗС, посла України в Туреччині.

З 2021 по 2024 рік Сибіга був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. З 2024-го був першим заступником міністра закордонних справ України.

Міністерство юстиції

Міністерство юстиції України очолила Ольга Стефанішина. За сумісництвом вона залишається віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

З березня по грудень 2017 року Стефанішина працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Вже з 4 червня 2020 року Стефанішина була призначена на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Міністерство розвитку громад і територій України

Верховна Рада погодила призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад і територій України.

З минулого року Кулеба був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До того очолював Київську ОВА.

Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України очолила Світлана Гринчук. На цю посаду вона перейшла з поста заступниці міністра енергетики.

У 2022 році Гринчук також працювала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Зокрема опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

Мінспорту

Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту — до цього він був виконувачем обов’язків.

Бідний працював у спортивній сфері, спочатку на посаді тренера, а потім на керівних посадах. На роботу у Міністерство молоді та спорту потрапив у 2016 році. Він був головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту. З 2016 до 2020 року Бідний очолював департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту.

У липні 2020 року його призначили на посаду заступника міністра молоді та спорту України, а 9 листопада 2023 року – тимчасово виконуючим обов’язки міністра.

Мінкульт

Новим міністром культури призначили Миколу Точицького. Раніше він був консулом, послом України у Бельгії та заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А з 15 квітня 2024-го обіймав посаду заступника голови Офісу президента.

Мінветеранів

Міністеркою у справах ветеранів призначили Наталію Калмикову — заступницю міністра оборони з питань соціального розвитку.

За останні 20 років встигла пропрацювати лікарем-інтерном, консультантом з медичних питань, консультантом з маркетингу, менеджером благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим”.

З червня по грудень 2021 року була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ. До вересня 2023 року — виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.

Мінстратегпром

Главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України призначили Германа Сметаніна — гендиректора “Української оборонної промисловості”.

Герман Сметанін народився у 1993 році у Харкові, а професійна кар’єра почалася у 2014 році. Близько року він працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною “Укроборонпрому”.

Сметанін також працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу. У 2020-2021 роках був директором з виробництва держпідприємства “Завод імені В.О. Малишева”. До 2023 року працював директором Харківського бронетанкового заводу.

У квітні 2023 року уряд призначив Германа Сметаніна очільником “Заводу імені В.О. Малишева”, у наприкінці червня 2023 року керівником “Укроборонпрому”.

Мінагрополітики

Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. До цього Коваль був на посаді голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Посада міністра агарної політики була вакантна з травня 2024 року після того, як звільнили Миколу Сольського. До того НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею. Це час обов’язки міністра виконував перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.