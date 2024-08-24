“Укрнафта” відкликала свій донат “Охматдиту” у 5 мільйонів гривень

23 серпня компанія “Укрнафта” відкликала перераховану пожертву – п’ять мільйонів гривень на відновлення зруйнованих корпусів лікарні “Охматдит” у Києві. Про це повідомив керівник благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство” Євген Вембер.

За його словами, від ПАТ “Укрнафта” надійшов офіційний лист з проханням повернути благодійну пожертву, а також додав, що це було невідкладно зроблено, пише ZN.ua.

«Звісно, ми повернули кошти ПАТ «Укрнафта». ПАТ «Укрнафта», попри все, залишає за собою зобов’язання виділити вказану суму на відновлення лікарні, щойно лікарня надасть цільові призначення під фінансування», – повідомив Вембер.

В листі йдеться, що кошти, які спрямовані на конкретні цілі, не можуть бути перераховані на казначейський рахунок лікарні без будь-якого цільового призначення, додав він.

Лист “Укрнафти” до благодійного фонду (з направлення копії до Міністерства охорони здоров’я) дещо пояснює ситуацію з поверненням донату. Зокрема, там вказано, що з БФ не було підписано стандартну угоду стосовно звітів на використання благодійних коштів, хоча це планувалося з самого початку, а без цього компанія не може направляти кошти будь-куди. Крім того, низка сумнівних скандалів, яка супроводжує ситуацію з відновленням “Охматдиту”, теж не сприяє взаємній довірі. Тому “Укрнафта”, як постійний благодійник дитячої лікарні “Охматдит”, залишає за собою право знати, на що йдуть її благодійні кошти.

Вембер тим часом заявив, що команда благодійного фонду розраховує знайти законний механізм перерахунку коштів на відновлення лікарні у найстисліші терміни, для чого фонд ініціює зустріч з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та новоствореною Громадською радою з відновлення «Охматдиту».

Між тим, в соціальних мережах поширюються нібито документи, в яких зазначається, що благодійний фонд “Охматдит – здорове дитинство” і лікарня “Охматдит” не мають жодного відношення один до одного, а засновники Фонду – це приватні особи, які не пов’язані ані з медициною, ані з будівельно-ремонтними організаціями, але планують залучити до співпраці різноманітних авторитетних осіб, у тому числі першу леді України Олену Зеленську.

Укрнафта відреагувала на делікатну ситуацію і розмістила 24 серпня на своїй сторінці у Фейсбуці коментар.

“Найголовніше. “Укрнафта” була, є і буде надійним партнером найбільшої дитячої лікарні країни.

Одразу після російської атаки компанія перерахувала кошти – 5 мільйонів гривень – на збір для відновлення лікарні. Для нас критично важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем.

Тому, компанія вирішила перерахувати ці кошти безпосередньо на офіційний казначейський рахунок НДСЛ “Охматдит” МОЗ України.

Впевнені, що під контролем держави та Ради з відновлення Охматдиту, куди увійшли багато авторитетних людей з-поміж донорів, міжнародних та громадських організацій, кожна гривня буде витрачена прозоро та виключно на відбудову “Охматдиту”. Громадськість буде пильнувати кожен крок. І вже скоро в відновлених приміщеннях Охматдиту знову лікуватимуть дітей.

Дякуємо всім, хто підтримує відбудову Охматдиту”.

Декілька днів тому у Міністерстві відбулося перше засідання повного персонального складу Ради з відновлення Охматдиту – учасники розглянули поетапний план відновлення Охматдиту та обговорили рекомендації щодо його виконання. Члени члени Ради наголосили на важливості опрацювання стратегії розвитку лікарні, проєкт якої має бути представлений керівництвом Охматдиту, розглянутий Радою та врахований у подальших планах відновлення та відбудови.

Щодо ситуації з коштами на рахунку Благодійного Фонду «Охматдит – здорове дитинство», члени Ради з відновлення наголосили на необхідності проведення зустрічі з керівництвом Фонду, щоби узгодити механізми дотримання відкритих та прозорих процедур використання зібраних коштів під наглядом Ради з відновлення. Але після відкликання великої пожертви з Фонду увага до використання коштів явно посилиться.

Завдяки пожертвам на відновлення «Охматдиту» зібрано близько 1,6 млрд грн (з яких понад 400 млн надійде у вигляді медичного обладнання).

Зокрема, 326 млн грн надійшло безпосередньо на рахунок НДСЛ «Охматдит», 379 млн грн – на рахунок благодійного фонду «Охматдит – здорове дитинство», понад 320 млн грн зібрано в межах спільного збору платформи UNITED24 та Монобанк, які переказали безпосередньо на рахунок МОЗ у Нацбанку. The Howard G. Buffett Foundation виділив $11,2 млн на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання. Уряд України з коштів державного бюджету виділив 100 млн грн.

В міністерстві наголосили, що наразі жодної копійки з коштів зібраних благодійниками на відбудову, яка вже відбувається, використано не було.