Правоохоронці встановили ім’я російського генерала, який наказ вдарити по “Охматдиту”

СБУ та ОГП встановили особу російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні “Охматдит” у Києві 8 липня.

Як розповіли в СБУ, ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації РФ, а згодом, після завдання зазначеного удару, був підвищений на посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

Обстріл Охматдиту здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ. Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України. З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір нашої держави в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей. Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального “обходу” української ППО і подальшого влучання в медзаклад. Приблизно о 10 год. 45 хв. російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні Охматдит. Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб отримали поранення, з них 9 дітей. Також від влучання пошкоджено адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторну підстанцію, господарські приміщення і станцію теплозабезпечення медустанови. На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ “Радуга” у другому кварталі 2024 року.

Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини.