“Укргідроенерго”: Пік розливу Каховського водосховища минув

Пік розливу води з Каховського водосховища пройшов, стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.

Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота

«Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції», – зазначив Сирота.

Він також наголосив, що терористичний акт 6 червня 2023 року проти України на Каховській ГЕС і наслідки техногенної й екологічної катастрофи мають отримати оцінку та засудження світу.

«Через черговий терористичний акт росії, перед Укргідроенерго постає складне завдання з одночасного відновлення та забезпечення безперебійної роботи наших станцій», – зазначив гендиректор Укргідроенерго.

Світова спільнота має бути єдиною та консолідованою у підтримці України та вирішенні «всього комплексу проблем, що спричинені діями росії – соціальних, екологічних, економічних, технологічних».

Коментуючи стан Каховської ГЕС, чиновник сказав: