Укргідроенерго не може накопичити достатні обсяги води до зими

“Укргідроенерго” накопичує недостатні обсяги води на зиму через високе виробниче навантаження з вироблення електроенергії.

Про це заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club у четвер, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Вода – це для нас паливо… Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали доволі суттєву допомогу енергосистемі, доки розгойдувалася теплова генерація і доки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води”, – зазначив він.

За словами Сухецького, “Укргідроенерго” наразі працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води.

“Не буду озвучувати конкретних цифр, але НЕК “Укренерго” використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо. І це не дає нам змоги зманеврувати і залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми”, – сказав заступник голови ПрАТ.

Крім того, як він пояснив, свою негативну роль у роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду вніс підрив Каховської ГЕС.

“Не потрібно забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж розбалансувала повністю систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру”, – наголосив Сухецький.