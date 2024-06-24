Укренерго збільшило обсяги відключень світла в Києві та низці областей

24 червня з 13:00 у Києві та низці областей збільшені обсяги відключень електроенергії, на Дніпропетровщині діють екстрені відключення.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях із 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень”, – ідеться у повідомленні.

Крім того, із 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення. Причиною в Укренерго називають недостатню ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.