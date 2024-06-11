Суспільство

Укренерго збільшило час відключень світла
11 Червня 2024 11:39
відключення, Укренерго
Ілюстративне фото / getty images

11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження діятимуть з 14:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що причина – збільшення споживання у спеку і відсутність економії.

Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.


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