“Укренерго” прогнозує можливий дефіцит в енергосистемі протягом дня

В Україні 16 січня рівень споживання світла тримається на високому рівні. Фахівці протягом дня прогнозують можливий дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“15 січня добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00 на 1,3% нижче за максимум попереднього робочого дня 12 січня. Причина — суттєве потепління від -10 до -3 градусів”, — мовиться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що станом на 09:30 споживання збігається з рівнем понеділка 15 січня, але Диспетчерський центр “Укренерго” попереджає про можливість виникнення протягом дня дефіциту в енергосистемі на рівні 1% через похолодання та зменшення обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями унаслідок хмарної погоди.

“У період з 09:00 до 19:00 важливою є допомога споживачів — свідоме користування потужними електроприладами — зменшить зростання рівня, відповідно зменшиться навантаження на електростанції. Споживайте електроенергію ощадливо”, — вказали у компанії.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.

“Протягом доби в аварійний ремонт вийшов один блок теплової електростанції, ще на два продовжено термін аварійного та поточного ремонту. Повернуто в роботу після ремонту один. Сонячні електростанції працюють на зниженій потужності у більшості регіонів”, — розповіли енергетики.

Імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складає 3 458 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 418 МВт. Експорт не здійснюється.

На ранок через негоду залишаються знеструмленими понад добу 29 населених пунктів у Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Київській, Сумській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів.