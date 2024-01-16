Суспільство

“Укренерго” прогнозує можливий дефіцит в енергосистемі протягом дня

16 Січня 2024 12:34
читать на русском →
Укренерго, електроенергія

В Україні 16 січня рівень споживання світла тримається на високому рівні. Фахівці протягом дня прогнозують можливий дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“15 січня добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00 на 1,3% нижче за максимум попереднього робочого дня 12 січня. Причина — суттєве потепління від -10 до -3 градусів”, — мовиться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що станом на 09:30 споживання збігається з рівнем понеділка 15 січня, але Диспетчерський центр “Укренерго” попереджає про можливість виникнення протягом дня дефіциту в енергосистемі на рівні 1% через похолодання та зменшення обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями унаслідок хмарної погоди.

“У період з 09:00 до 19:00 важливою є допомога споживачів — свідоме користування потужними електроприладами — зменшить зростання рівня, відповідно зменшиться навантаження на електростанції. Споживайте електроенергію ощадливо”, — вказали у компанії.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.

“Протягом доби в аварійний ремонт вийшов один блок теплової електростанції, ще на два продовжено термін аварійного та поточного ремонту. Повернуто в роботу після ремонту один. Сонячні електростанції працюють на зниженій потужності у більшості регіонів”, — розповіли енергетики.

Імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складає 3 458 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 418 МВт. Експорт не здійснюється.

На ранок через негоду залишаються знеструмленими понад добу 29 населених пунктів у Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Київській, Сумській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2024 16:28

Економічний форум у Давосі: головне з виступу Зеленського
16 Січня 2024 15:06

ЄС вже працює над пропозиціями про заморожені російські активи в інтересах України
16 Січня 2024 14:57

Зеленський у Давосі зустрівся з Блінкеном: обговорили подальшу оборонну співпрацю між державами
16 Січня 2024 14:40

Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних
16 Січня 2024 13:39

Трамп заявив, що “швидко закінчить війну в Україні” після перемоги на виборах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
усі думки